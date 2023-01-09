Українські хореографи Олена Шоптенко та Вадим Гарбузов влаштували перформанс у віденському Художньо-історичному музеї під всесвітньо відому композицію "Щедрик". Постановку реалізували завдяки організації з боку громадського об’єднання "Мрія".

Про це повідомило JetSetter.ua.

Хореографи зняли привітання в одному з найбільших музеїв світу. На відео Олена Шоптенко танцює в парі з Вадимом Гарбузовим, який проживає в Австрії 17 років і є триразовим переможцем австрійської версії “Танців із зірками”.

Хореограф погодився створити з Оленою Шоптенко різдвяне танцювальне відео. Вони вирішили показали, що українців підтримують у різних куточках світу під час свят.

“З гордістю несемо наш культурний фронт”, – написала українська танцівниця в Instagram.

На відео Шоптенко танцює в парі з Вадимом Гарбузовим — українським хореографом, який проживає в Австрії 17 років: https://t.co/gK6ZBmSyQQ 24 грудня танцювальне відеопривітання транслювали у прайм-тайм на одному з австрійських телеканалів. 📹: alena_shoptenko / Instagram pic.twitter.com/xEctNNtWDp — Букви (@Bykvu) January 9, 2023

Зазначено, що австрійсько-українське відеопривітання є яскравим прикладом культурної дипломатії. Танцівники виконали віденський вальс під видатний український “Щедрик”.

У віденському музеї зберігаються славетні шедеври західноєвропейського мистецтва.

Відеопривітання транслювали 24 грудня у прайм-таймі найпопулярнішої різдвяної телепрограми в Австрії Licht ins Dunkel на каналі ORF. Основною ідеєю було продемонструвати, що росіяни можуть вимкнути світло в наших будинках, але не в наших серцях. Завдяки єдності та внутрішньому вогникові українці здолають будь-яку темряву.