Сьогодні, 23 листопада, внаслідок ракетного обстрілу всієї України, Львів залишився повністю без світла. Проте станом на 18:20 у Львові відновили електропостачання на 50%, а водопостачання у місті відновлено на 70%.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

“Половина Львова – вже з електроенергією. Але пам’ятайте, що продовжуються планові відключення. Водопостачання в місті відновлено на 70%. Частину будинків забезпечено лише на перших поверхах. Але це – тимчасово”, – повідомив мер Львова.

А також зазначив, що зараз відбувається запуск міських теплових електростанцій. Крім того, зараз триває робота над відновленням теплопостачання та подачею гарячої води.

Андрій Садовий зауважив, що, якщо не станеться надзвичайної ситуації, то садки та школи завтра працюватимуть у звичному режимі. За його словами, зараз у місті запустили у рух більше автобусів, також паралельно триває робота над відновленням електротранспорту.

“75% світлофорів вже працюють. Пункти обігріву. Нагадую, у Львові працюють 18 пунктів обігріву. Тут можна зарядити телефони, погрітися, випити гарячого чаю чи кави. Сьогодні вони працюють до пізнього вечора. Дякую всім, хто працює над відновленням життєдіяльності міста. Титани!” – підсумував Андрій Садовий.