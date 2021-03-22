Про це повідомляє львівське видання Zaxid.net.

ДТП сталася у неділю близько 21:50. За словами очевидців, під час руху службового авто ДСНС із каналізації зірвався люк і пробив лобове вікно в автомобілі, що рухався по зустрічній смузі.

У салоні авто перебував 10-річний хлопчик, який загинув на місці аварії.

Поліція Львівської області повідомила, що учасниками ДТП стали Mitsubishi L200 та Acura MDX, в якій і сидів загиблий хлопчик.

“47-річний львів’янин, керуючи службовим автомобілем Mitsubishi L200, наїхав на каналізаційний люк, встановлений на проїзній частині дороги. Після наїзду кришка люку вилетіла з місця кріплення та влучила у лобове скло автомобіля Acura MDX під керуванням 35-річного жителя Львова, який рухався зустрічною смугою. Розбивши скло, кришка влучила у 10-річного хлопчика, який сидів на передньому пасажирському сидінні. Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП”, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС пояснили, що їхній автомобіль їхав до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ, що передбачає позбавлення волі до восьми років.