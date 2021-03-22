Про це повідомляє місцевий телеканал tvn24.
Повідомляється, що аварія трапилася на тому самому місці, що і два тижні тому, коли у ДТП загинуло п’ятеро осіб, ще 30 отримали травми.
Цього разу ДТП сталося біля міста Ярослав о 23:00.
В автобусі було всього 10 осіб, з них двоє – водії. Одна людина загинула на місці, четверо поранених доставлені в лікарні. П’ятеро мандрівників поки не потребують госпіталізації. Повідомляється, що загинув один з водіїв.
Як попередньо повідомили у поліції, автобус з невідомих причин врізався в огорожу та з’їхав у кювет.
У поліції зазначають, що водій за кермом був тверезий.
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