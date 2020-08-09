У Львові після весілля у гостей почали фіксувати COVID-19.

Про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко.

Вона повідомила, що на весіллі було 130 осіб і ніхто не дотримувався дистанції і масковий режим.

За її словами, масковий режим і соціальна дистанція на весіллі не дотримувалися.

“Про соціальний дистанції, звичайно, ніхто не згадував. В масках їсти незручно, танцювати теж … Всі сподівалися, що на весілля прийшли тільки здорові. Але через 4 дня виявили першого хворого. Кілька людей відразу потрапили в лікарню з двобічною пневмонією. Лабораторія підтвердила COVID-19. Історія продовжується. Випадки захворювання продовжують реєструватися і серед гостей і їх сімей “, – повідомила лікар.