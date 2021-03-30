Через різке збільшення хворих та госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій продовжила посилений карантин до 12 квітня та встановила нові обмеження.

Про це повідомив мер міста Львова Андрій Садовий.

Зокрема, за його словами, транспорт переходить в режим спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено.

Усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють. Школи продовжують навчання у дистанційному режимі.

Магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням. Непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені.

Крім того, відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня. Також заборонено проведення усіх масових заходів.

Усі заклади харчування працюють лише на виніс та адресну доставку.

Садови й також наголосив, що за окремим поданням поліції через порушення карантинних обмежень комісія з надзвичайних ситуацій призупиняє роботу закладів:

“Епіцентр”, вул. Б.Хмельницького, 188;

“Єва”, просп. Чорновола, 1;

“МакДональдз”, просп. Шевченка, 7;

“Братиська”, вул. Січ. Стрільців, 3;

“Гребуче Ябко“, вул. Староєврейська, 20;

“Йокі”, вул. Гнатюка, 12а;

“Малевич”, просп. Чорновола, 2.

“Закликаємо усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо”, – додав мер Львова.