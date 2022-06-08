На базі Львівського вищого професійного училища комп'ютерних технологій та будівництва запустять перші в Україні курси оператора дрона.

Про це повідомило місцеве видання Львівський портал.

За даними пресслужби Львівської ОВА, оператори дронів затребувані у багатьох сферах. Зокрема у сільському господарстві, лісовому секторі, сфері екології, будівництва, оборони та медіа.

Особам без досвіду пропонують від 15 тисяч гривень, а досвідченішим – від 20 тисяч гривень. Для того, щоб спеціалісти могли отримати необхідні навички, в обласному департаменті освіти вирішили підготувати нову навчальну програму.

Навчання передбачатиме тренування з сучасними квадрокоптерами у межах програми ООН із відновлення та розвитку миру за фінансової підтримки ЄС. На їхнє придбання витратити більш як 232 тисяч гривень. Викладачі вже освоюють дрони.

Поки що немає реєстрації на курси. Обласна адміністрація має повідомити про деталі навчального курсу згодом.