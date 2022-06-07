Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Саме через повномасштабне вторгнення Росії на територію України заміна радянського й російського спадку стала необхідною.
“Дерусифікація, декомунізація та деколонізація – це своєчасні процеси в історії сучасної України. Але всі ці процеси мають проходити цивілізовано”, – зазначається у повідомленні.
Наразі відбулося створення Ради при МКІП та УІНП, яка займатиметься питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації.
Завдяки цьому, органи місцевого самоврядування у діалозі з суспільством мають приходити до спільного рішення щодо демонтажу чи перенесення пам’ятників та інших об’єктів радянського минулого й далі координувати його з Радою.
Також Міністерство культури та інформаційної політики України планує регулярно висвітлювати на своїх ресурсах статус запитів щодо демонтажу або переміщення тієї категорії об’єктів, які надійшли на розгляд від органів місцевого самоврядування.
- Нагадаємо, що десяте загальнонаціональне опитування в умовах війни в Україні зафіксувало найнижчий за історію спостережень показник ностальгії за розпадом СРСР. Лише 11% жалкують за ним. Водночас абсолютна більшість – 87% ні.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ роблять усе, аби українці уникали російської мови. Він заявив, що така ситуація штучно створена окупантами.
- На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну українці масово відмовляються від російського контенту та споживають тільки український. Проте Google та YouTube продовжують рекомендувати російське. Навіть, якщо запит було введено українською.