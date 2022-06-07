В Україні створили дорадчий орган - Раду при Міністерстві культури та інформаційної політики України та Українському інституті національної пам’яті, яка буде займатися питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Саме через повномасштабне вторгнення Росії на територію України заміна радянського й російського спадку стала необхідною.

“Дерусифікація, декомунізація та деколонізація – це своєчасні процеси в історії сучасної України. Але всі ці процеси мають проходити цивілізовано”, – зазначається у повідомленні.

Наразі відбулося створення Ради при МКІП та УІНП, яка займатиметься питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації.

Завдяки цьому, органи місцевого самоврядування у діалозі з суспільством мають приходити до спільного рішення щодо демонтажу чи перенесення пам’ятників та інших об’єктів радянського минулого й далі координувати його з Радою.

Також Міністерство культури та інформаційної політики України планує регулярно висвітлювати на своїх ресурсах статус запитів щодо демонтажу або переміщення тієї категорії об’єктів, які надійшли на розгляд від органів місцевого самоврядування.