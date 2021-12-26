Про це повідомляють у міжнародному агентстві Associated Press.
За словами очевидців, вбиті були простими селянами, які ховалися від бойових дій.
Аби приховати злочин, бойовики спалили тіла та автівки.
Нагадаємо, після військового перевороту 1 лютого 2021 року та арешту фактичного лідера М’янми Аун Сан Су Чжі в країні тривають протести.
- Згідно із розслідуванням ВВС, у М’янмі військові масово вбивали мирних жителів, загинуло щонайменше 40 людей. Вбивства сталися в ході чотирьох окремих інцидентів у поселенні Кані – опозиційному оплоті в районі Сагінг в Центральній М’янмі в липні.