У М'янмі бойовики атакували село Мо Со, що у провінції Кайя. Озброєні військовики вбили понад 30 людей, серед яких жінки та діти.

Про це повідомляють у міжнародному агентстві Associated Press.

За словами очевидців, вбиті були простими селянами, які ховалися від бойових дій.

Аби приховати злочин, бойовики спалили тіла та автівки.

Нагадаємо, після військового перевороту 1 лютого 2021 року та арешту фактичного лідера М’янми Аун Сан Су Чжі в країні тривають протести.