Правоохоронці та чиновники повідомили, що в аеропорту Маямі (США) в шасі літака знайшли безквиткового пасажира.

Про це повідомляє американське видання CNN.

У міжнародному аеропорту Маямі співробітники митної та прикордонної служби США виявили пасажира в шасі рейсу з Гватемали.

Авіакомпанія заявила, що співпрацює з органами влади над розслідуванням.

“Зайцем” виявився 26-річний чоловік. Він щосили “намагався уникнути виявлення у відсіку шасі літака”. Після польоту він ледве тримав рівновагу, правоохоронні служби та служби медичної допомоги надали йому допомогу.

Знавці стверджують, що такі відчайдушні кроки є надзвичайно ризиковими для людей.