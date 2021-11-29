Про це повідомляє американське видання CNN.
У міжнародному аеропорту Маямі співробітники митної та прикордонної служби США виявили пасажира в шасі рейсу з Гватемали.
Авіакомпанія заявила, що співпрацює з органами влади над розслідуванням.
“Зайцем” виявився 26-річний чоловік. Він щосили “намагався уникнути виявлення у відсіку шасі літака”. Після польоту він ледве тримав рівновагу, правоохоронні служби та служби медичної допомоги надали йому допомогу.
Знавці стверджують, що такі відчайдушні кроки є надзвичайно ризиковими для людей.
- Нагадаємо, в американському місті Мемфіс невідомі застрелили Адольфа Роберта Торнтона-молодшого, репера, який відомий під сценічним іменем Young Dolph.