Згідно з даними соціологічного оптування, більшість українців та насамперед представників бізнесу побоюються, що під час процесу відбудови України діятимуть корупційні схеми.

Джерело: Transparency International Ukraine

Результати опитування продемонстрували, що українці та бізнес у більшості вважають корупцію основною загрозою під час відновлення країни. Таке побоювання висловили відповідно 73% та 80% опитаних.

На другому місці серед ризиків під час відновлення України – відсутність контролю та розкрадання державних коштів. Таке побоювання висловили 63% українців загалом та 73% представників бізнесу зокрема.

На третьому місці опинилось побоювання ймовірного відновлення воєнних дій – це хвилює 45% громадян та 55% представників бізнесу.

Аби нейтралізувати страхи українців щодо корупції, потрібно забезпечити механізм контролю. Таку думку висловили 33% опитаних громадян та 44% представників бізнесу.

Окрім цього, українці підтримують посилення кримінальної відповідальності за корупцію. Цю ідею підтримують 24% громадян та 18% представників бізнесу.

Також за даними опитування, понад половина українців вважають, що займатись фінансуванням відбудови України повинні бізнес (місцевий, національний, міжнародний), а також міжнародні організації і донори.

44% українців заявили, що ставити завдання щодо відбудови повинен президент України, тоді як 30% вважають, що цим повинна займатись місцева, законодавча та центральна влада.

Окрім цього, 54% опитаних заявили, що контролювати процес відбудови повинна місцева влада, а 49% вважають, що президент.