Малюк-мурахоїд, який народився найхолоднішої ночі в зоопарку Маямі, намагається виживати сам після того, як від нього відмовилася мама.

Згідно з повідомленням Zoo Miami, дитинча мурахоїда, імовірно самець, народилося увечері 8 грудня від мами Лори.

“На жаль, це була одна з найбільш холодних ночей в році в Маямі, і новонароджений був знайдений кинутим в кутку свого місця очікування, слабким і холодним”, – написали зоопарк Флориди у своєму повідомленні.

Коли співробітники зоопарку знайшли новонародженого, вони відвезли його в лікарню і помістили в реанімацію. У той час як доглядачі сумнівалися, чи виживе тваринка, дитинча мурахоїда ставало більш контактним, оскільки почало грітися та отримувати рідини.

Через дві доби після того, як тварину було доставлено в лікарню, співробітники зоопарку спробували повернути малюка його матері. Семирічна мама спочатку виявила зацікавленість маленьким мурахоїдом, дозволивши дитині кататися на спині, але незабаром знову почала його ігнорувати.

Доглядачам стало зрозуміло, що Лора не бажає приймати свою дитину, і вони мають виростити малого самі.

Зараз співробітники зоопарку годують мурахоїда з пляшечки кожні 3 години та цілодобово за ним спостерігають.

У Zoo Miami розповіли, що дитинча продовжує набирати силу і починає відрощувати свою “чітку чорно-білу шерсть”.