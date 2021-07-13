Центр вакцинації проти COVID-19 в Малайзії закрили на санітарну обробку після того, як понад 200 добровольців і робітників дали позитивний результат на коронавірус.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Також тим, кому було зроблено щеплення з 9 по 12 липня в центрі, приблизно в 25 км від Куала-Лумпура, рекомендується самоізолюватись на 10 днів.

Виробнича потужність об’єкта становить близько 3000 доз в день. З 453 робітників і добровольців, які там працюють, у 204 були позитивні результати.

Інцидент стався в той час, коли Малайзія щосили намагається стримати свій найбільший спалах хвороби з рекордними смертністю і випадками на тлі активізації програми вакцинації і більш суворих заходів ізоляції за останній місяць.

У Малайзії, в цілому зареєстровано 844 870 випадків зараження коронавірусом, що є одним з найвищих показників інфікування на душу населення в Південно-Східній Азії, але також і один з найвищих показників вакцинації: 25% з 32-мільйонного населення країни отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.