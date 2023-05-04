Про це йдеться в експрес-звіті Управління ООН з координації гуманітарних справ станом на 3 травня.
Як повідомляється, бої поблизу Мар’їнки також вплинули на гуманітарну ситуацію у сусідніх Курахівській та Вугледарській громадах, де проживає ще 24 000 мирних мешканців.
Унаслідок значних руйнувань порушено доступ до продовольства, водо-, електро- та газопостачання, медичних та інших основних послуг, і люди змушені покладатись на гуманітарну допомогу та волонтерську підтримку для виживання.
Також є термінова потреба в будівельних матеріалах та інших предметах першої необхідності, оскільки, за інформацією місцевих організацій, багато цивільних мешканців у цих трьох громадах живуть у пошкоджених будинках.
Зазначено, що гуманітарні організації намагаються доповнювати допомогу, яка надається державними органами та волонтерами, попри значні безпекові виклики. Відтак, у 2023 році ООН і партнери направили 13 вантажівок із гуманітарною допомогою для понад 15 000 людей, які потребують підтримки у цих районах.
За даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Відбиті численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Обстрілів також зазнала Красногорівка Донецької області.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував фото- та відеоматеріали, згідно з якими у Маріуполі настала гуманітарна криза. На тлі цього, аби прогодувати себе, мешканці вимушені збирати залишки їжі на смітниках.