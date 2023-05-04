У Мар'їнській громаді Донецької області, де близько 5 000 цивільних мешканців потерпають від інтенсивних боїв, які посилились упродовж останніх кількох місяців, стрімко поглиблюється гуманітарна криза.

Про це йдеться в експрес-звіті Управління ООН з координації гуманітарних справ станом на 3 травня.

Як повідомляється, бої поблизу Мар’їнки також вплинули на гуманітарну ситуацію у сусідніх Курахівській та Вугледарській громадах, де проживає ще 24 000 мирних мешканців.

Унаслідок значних руйнувань порушено доступ до продовольства, водо-, електро- та газопостачання, медичних та інших основних послуг, і люди змушені покладатись на гуманітарну допомогу та волонтерську підтримку для виживання.

Також є термінова потреба в будівельних матеріалах та інших предметах першої необхідності, оскільки, за інформацією місцевих організацій, багато цивільних мешканців у цих трьох громадах живуть у пошкоджених будинках.

Зазначено, що гуманітарні організації намагаються доповнювати допомогу, яка надається державними органами та волонтерами, попри значні безпекові виклики. Відтак, у 2023 році ООН і партнери направили 13 вантажівок із гуманітарною допомогою для понад 15 000 людей, які потребують підтримки у цих районах.

За даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Відбиті численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Обстрілів також зазнала Красногорівка Донецької області.