У Маріуполі Донецької області чоловік з сокирою розніс супермаркет. Це сталося після того, як його дружині зробили зауваження через відсутність захисної маски.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Повідомляється, що сьогодні в супермаркет в Приморському районі Маріуполя забіг чоловік і сокирою почав трощити майно.

“Поліцейські встановили порушника – ним виявився 35-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, чоловік скоїв порушення через конфлікт між своєю дружиною і персоналом установи. Працівник зробив жінці зауваження на те, що вона знаходиться в публічному місці без захисної маски під час карантину”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Даний факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Зазначимо, згідно з опублікованими в соціальних мережах відео, інцидент стався в супермаркеті АТБ.