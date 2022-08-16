У Маріуполі окупанти посилили терор до освітян. Вчителям заборонено виїжджати за межі міста та до них застосовують фізичний примус.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Вчителям заборонили виїзд, бо провалюється запуск навчальних закладів. Російські окупанти гучно оголошували про запуски більшості шкіл, ліцеїв та двох вишів, але план не виходить виконати. Освітянам перестали видавали пропуски на виїзд з міста.

За словами радника мера, російські окупанти застосовують фізичну силу до вчителів. У такий спосіб вони намагаються переконати їх виходити на роботу. Петро Андрющенко наголосив, що факти “переконання” через побої набувають масового характеру.

“Окремі патрулі відвідують освітян на дому та прикладами пояснюють необхідність співпраці. Все це відбувається за сприянням та під супроводом колаборантів”, – зазначив він.

Раніше ГУР Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі зазначали, що у Запорізькій області окупанти змушували віддавати дітей на навчання за російською навчальною програмою. У них мають викладати вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.

В іншому випадку окупаційна адміністрація погрожувала вилучати дітей з сімей та направляти до інтернатів. Водночас самих батьків обіцяли карати адміністративними заходами. Чоловіків відправляти до так званої “армії ДНР”, а жінок – на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.