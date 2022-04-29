Про це повідомляє Управління фізичної культури та спорту Донецької ОВА.
Перегудова була вихованкою Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та ученицею Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки.
У свої 14 років спортсменка входила до складу кандидатів збірної команди України. У 2021 році на національному чемпіонаті серед дівчат U17 вона виборола золоті нагороди та “прагнула здобувати перемоги на змаганнях найвищого рівня”. Але, як зазначили в Управлінні, у 2022-му вона не змогла евакуюватися з заблокованого російською армією Маріуполя й була вбита ворожим снарядом разом з матір’ю.
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