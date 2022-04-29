28 квітня Росія обстріляла ракетами Київ. Одна з ракет влучила у багатоквартирний дім, унаслідок чого загинула одна людина. Загиблою виявилась журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Ще нещодавно вона писала про те, як її батьки пережили місяць в російській окупації.

Про це повідомляють #Букви.

У своєму останньому пості у Facebook за 10 квітня 2022 року Віра Гирич написала про те, як її 80-річні батьки пережили місяць російської окупації – без зв’язку, світла, води та газу.

Журналістка показала фото батьків та додала, що разом із ними окупацію пережив кіт Степан Андрійович.

“Пересидів тихо, як і належить справжньому підпільнику. Прізвище та дату народження від окупантів утаїв. “Денацифікатори” так і не здогадались, що міфічний Бандера спокійнісінько гуляв прямо під дулами їхніх танків. Ху, хто їм доктор”, – написала Віра Гирич.

Та сьогодні стало відомо, що Віра Гирич загинула унаслідок російського ракетного обстрілу. Про загибель журналістки повідомив нардеп від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький.

“У Києві від ракетного обстрілу загинула журналістка Віра Гирич. Ми з Вірою дуже давно були знайомі. Вона якийсь час працювала на телеканалі Еспресо. Жах. Щойно писала у Фейсбуці про батьків, що пережили окупацію. Вічная пам‘ять…”, – написав він у Facebook.

Про загибель Віри також повідомив її колега Олександр Демченко. Він опублікував фото автомобіля Віри на тлі зруйнованого будинку. Він додав, що цим автомобілем Віра декілька років тому возила їх у Немішаєво, щоб розповісти, як шукати інформацію на окупованих територіях.

“Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку. Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватись щодня. Я просто не знаю, як розповісти, якої чудової людини більше немає”, – написав Деменко.