Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.
Рейс організували заради українців, які не можуть повернутися додому з Китаю.
“МЗС України, авіакомпанії МАУ і нашим закордонним партнерам вдалося створити необхідні умови для здійснення авіарейсу 26 вересня”, – йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що посадку в Делі здійснять для того, щоб індійські студенти українських ВНЗ могли прилетіти на навчання. Їм дозволено в’їзд в країну, незважаючи на заборону для в’їзду для іноземних громадян.
На сьогоднішній день прямого авіасполучення між Україною, Китаєм і Індією немає.
- 25 липня Міжнародні авіалінії України опублікували оновлену льотну програму на серпень. Компанія скасувала або скоротила кілька напрямків.