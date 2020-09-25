26 вересня авіакомпанія МАУ здійснить рейс з китайського Тяньцзіня до Києва. Також буде здійснена проміжна посадка в Делі (Індія).

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Рейс організували заради українців, які не можуть повернутися додому з Китаю.

“МЗС України, авіакомпанії МАУ і нашим закордонним партнерам вдалося створити необхідні умови для здійснення авіарейсу 26 вересня”, – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що посадку в Делі здійснять для того, щоб індійські студенти українських ВНЗ могли прилетіти на навчання. Їм дозволено в’їзд в країну, незважаючи на заборону для в’їзду для іноземних громадян.

На сьогоднішній день прямого авіасполучення між Україною, Китаєм і Індією немає.