Про це повідомляє avianews.

У МАУ пояснили зміни тим, що Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону Шенгенської зони ще на 2 тижні для списку країн з “червоної зони”, включаючи Україну. Раніше в компанії складали програму, розраховуючи на те, що ЄС в середині серпня  відкриється для українців.

Оновлена ​​програма польотів МАУ до 15 серпня:

  • Київ-Амстердам
  • Київ-Лондон
  • Київ-Париж
  • Київ-Торонто
  • Київ-Ніцца
  • Київ-Афіни
  • Київ-Дубай
  • Київ-Стамбул
  • Одеса-Стамбул
  • Київ-Вільнюс
  • Київ-Тель-Авів
  • Одеса-Тель-Авів
  • Київ-Рим
  • Київ-Мілан
  • Київ-Неаполь
  • Київ-Франкфурт
  • Київ-Мюнхен
  • Київ-Баку
  • Київ-Єреван
  • Київ-Мадрид
  • Київ-Барселона

Зокрема, МАУ повністю скасувала польоти з Києва до Ларнаки, Берліна, Тбілісі, Праги, Відня і Кишинева.

Тільки раз на тиждень будуть рейси з Києва до Ніцци, Рима, Мілана, Неаполя, Мюнхена, Мадрида, Барселони.

По внутрішніх напрямках МАУ до 15 серпня буде літати з Києва до Одеси та Херсона, й назад.

Також в серпні МАУ запропонує ряд стикувань у співпраці з авіакомпаніями-партнерами, що дасть змогу розширити географію для подорожей Європою, Близьким Сходом, Канадою та США.