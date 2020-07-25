Міжнародні авіалінії України опублікували оновлену льотну програму на серпень. Компанія скасувала або скоротила кілька напрямків.

Про це повідомляє avianews.

У МАУ пояснили зміни тим, що Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону Шенгенської зони ще на 2 тижні для списку країн з “червоної зони”, включаючи Україну. Раніше в компанії складали програму, розраховуючи на те, що ЄС в середині серпня відкриється для українців.

Оновлена ​​програма польотів МАУ до 15 серпня:

Київ-Амстердам

Київ-Лондон

Київ-Париж

Київ-Торонто

Київ-Ніцца

Київ-Афіни

Київ-Дубай

Київ-Стамбул

Одеса-Стамбул

Київ-Вільнюс

Київ-Тель-Авів

Одеса-Тель-Авів

Київ-Рим

Київ-Мілан

Київ-Неаполь

Київ-Франкфурт

Київ-Мюнхен

Київ-Баку

Київ-Єреван

Київ-Мадрид

Київ-Барселона

Зокрема, МАУ повністю скасувала польоти з Києва до Ларнаки, Берліна, Тбілісі, Праги, Відня і Кишинева.

Тільки раз на тиждень будуть рейси з Києва до Ніцци, Рима, Мілана, Неаполя, Мюнхена, Мадрида, Барселони.

По внутрішніх напрямках МАУ до 15 серпня буде літати з Києва до Одеси та Херсона, й назад.

Також в серпні МАУ запропонує ряд стикувань у співпраці з авіакомпаніями-партнерами, що дасть змогу розширити географію для подорожей Європою, Близьким Сходом, Канадою та США.