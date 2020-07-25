Про це повідомляє avianews.
У МАУ пояснили зміни тим, що Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону Шенгенської зони ще на 2 тижні для списку країн з “червоної зони”, включаючи Україну. Раніше в компанії складали програму, розраховуючи на те, що ЄС в середині серпня відкриється для українців.
Оновлена програма польотів МАУ до 15 серпня:
- Київ-Амстердам
- Київ-Лондон
- Київ-Париж
- Київ-Торонто
- Київ-Ніцца
- Київ-Афіни
- Київ-Дубай
- Київ-Стамбул
- Одеса-Стамбул
- Київ-Вільнюс
- Київ-Тель-Авів
- Одеса-Тель-Авів
- Київ-Рим
- Київ-Мілан
- Київ-Неаполь
- Київ-Франкфурт
- Київ-Мюнхен
- Київ-Баку
- Київ-Єреван
- Київ-Мадрид
- Київ-Барселона
Зокрема, МАУ повністю скасувала польоти з Києва до Ларнаки, Берліна, Тбілісі, Праги, Відня і Кишинева.
Тільки раз на тиждень будуть рейси з Києва до Ніцци, Рима, Мілана, Неаполя, Мюнхена, Мадрида, Барселони.
По внутрішніх напрямках МАУ до 15 серпня буде літати з Києва до Одеси та Херсона, й назад.
Також в серпні МАУ запропонує ряд стикувань у співпраці з авіакомпаніями-партнерами, що дасть змогу розширити географію для подорожей Європою, Близьким Сходом, Канадою та США.
-
- Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня.