Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в 2021 році представить лінійку страв з м'ясом на рослинній основі під назвою McPlant.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

McDonald’s спільно з компанією Beyond Meat вже тестував бургери на рослинній основі в Канаді. Але в цей раз рецепт рослинного “м’яса” і його постачальник тримається в таємниці. При цьому, в Beyond Meat заявили, що співпрацювати з мережею ресторанів не будуть.

Зазначається, що перехід до замінників м’яса був викликаний в першу чергу побоюваннями з приводу впливу м’яса на здоров’я, навколишнє середовище і благополуччя тварин.

“Ми раді цій можливості, тому що вважаємо, що у нас є перевірений продукт з чудовим смаком”, – зазначив президент компанії Ян Борден.

Водночас, McDonald’s як і раніше, покладається на свої флагманські продукти, такі як “Біг Мак”, “Макнаггетс” і картопля фрі, на які припадає близько 70 % продажів компанії на ключових ринках.