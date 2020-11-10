Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.
McDonald’s спільно з компанією Beyond Meat вже тестував бургери на рослинній основі в Канаді. Але в цей раз рецепт рослинного “м’яса” і його постачальник тримається в таємниці. При цьому, в Beyond Meat заявили, що співпрацювати з мережею ресторанів не будуть.
Зазначається, що перехід до замінників м’яса був викликаний в першу чергу побоюваннями з приводу впливу м’яса на здоров’я, навколишнє середовище і благополуччя тварин.
“Ми раді цій можливості, тому що вважаємо, що у нас є перевірений продукт з чудовим смаком”, – зазначив президент компанії Ян Борден.
Водночас, McDonald’s як і раніше, покладається на свої флагманські продукти, такі як “Біг Мак”, “Макнаггетс” і картопля фрі, на які припадає близько 70 % продажів компанії на ключових ринках.
- Українське представництво McDonald’s повністю відмовляється від пластикових склянок для холодних напоїв.