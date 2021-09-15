У Мексиці правоохоронці врятували 22 іноземних громадянина, які були викрадені під час штурму бойовиками готелю в центральному штаті Сан-Луїс-Потосі.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Більшість з викрадених з готелю “Sol y Luna” в Матехуала, приблизно в 195 км (120 миль) на північ від міста Сан-Луіс-Потосі, були кубинці і гаїтянці, але злочинці також викрали 16 мексиканців.

Останніх звільнили раніше, а іноземних громадян довелося рятувати в віддаленому районі дорогою між Матехуалою і столицею регіону.

Багато мігрантів, які сподіваються дістатися до США через Мексику, по дорозі стикаються з небезпеками: їх часто викрадають і навіть вбивають.

Лише в червні правозахисники повідомили, що близько 3300 мігрантів, що застрягли в Мексиці з січня через прикордонну політику США, були викрадені, зґвалтовані, стали жертвами торгівлі людьми або нападів.