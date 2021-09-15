Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Більшість з викрадених з готелю “Sol y Luna” в Матехуала, приблизно в 195 км (120 миль) на північ від міста Сан-Луіс-Потосі, були кубинці і гаїтянці, але злочинці також викрали 16 мексиканців.
Останніх звільнили раніше, а іноземних громадян довелося рятувати в віддаленому районі дорогою між Матехуалою і столицею регіону.
Багато мігрантів, які сподіваються дістатися до США через Мексику, по дорозі стикаються з небезпеками: їх часто викрадають і навіть вбивають.
Лише в червні правозахисники повідомили, що близько 3300 мігрантів, що застрягли в Мексиці з січня через прикордонну політику США, були викрадені, зґвалтовані, стали жертвами торгівлі людьми або нападів.
- Instagram-блогерка Катерина Якимів (“Тігра”) з Харкова організувала власне викрадення, аби виманити понад 4 млн гривень нібито за своє звільнення.