Запис опублікували на Telegram-каналі «”Трубу прорвало”.

Під час розмови Баканов заявив про те, що контрабанда – то не його компетенція, але президент вимагає результату, тому варто об’єднати зусилля заради достойного результату.

За його словами, більшість чиновників, з котрими він обговорював цю тему, пропонують інший сценарій. Він передбачає, що від тих, хто очолює ту чи іншу злочинну схему, вимагатимуть більші відсотки.

Ось повний текст цього фрагменту діалогу.

Баканов: Контрабанди, в принципі, в компетенції СБУ нема. Вона, по-перше, декриміналізована, а те що є – не дозволить виконати завдання президента. Тобто нам потрібно об’єднатися, і щось з цим зробити. Давайте придумаємо що ми з цим зробимо.

Бо от дивіться, з ким я спілкуюся, я, наприклад, проти. А от з ким я спілкувався, а я спілкувався вже з усіма. З ДФС, з Арсеном Борисовичем (Аваковим, міністром внутрішніх справ), з Юрієм Віталієвичем (Луценко, екс-генпрокурором). Вони вважають, що потрібно збирати… в мене вже є одна папочка ціла на ватажків цього руху, контрабандного. Їх потрібно зібрати і сказати: “Шановні, +30%, +20% і таке інше”. І нехай працюють.

З іншого боку ми не можемо тут з вами прийти і сісти з ними за один стіл, ну, як з ватажками “ЛНР” і “ДНР”. Потрібно – але не можемо.

Тому потрібно придумати – хто буде говорити, який план цієї справи. Якщо всі затвердять і скажуть – тільки так і не інакше. Подивимося.

Труба: Якщо буде бажання серед тих всіх осіб, які ви назвали, в цьому напрямку рухатися – результат буде однозначно.

Баканов: Ррезультат буде, да. Я проти, знаєте, утворення супер-спільних груп… прокуратура, ДБР, СБУ, міліція, хто там ще в нас є – ДФС, податкова… Це буде виглядати не зовсім правильно.

Труба: Ну все, тоді я з наступного тижня зорієнтую свої територіальні управління, що ми починаємо цією справою цікавитись.

Баканов: Ми почали працювати, але йде підготовчий період.

Труба: Ну, але тут треба, щоб плюс/мінус, перше, ми вам не зашкодили. Ви зрозумійте, що ми якщо почне, я також думаю, що вівторок/середа. То я вам подзвоню і скажу: “У вівторок/середу ми їдемо. Наприклад, там, Закарпаття, Львів, Одеса”.

Баканов: Не бійтеся, не зашкодить. А може, навпаки, допоможе.

Дивіться, ніхто не буде знати, в кого де … працює. І якщо наші когось пропустять, то ваші можуть і не пропустити. І навпаки.

Труба: Угу.

Баканов: А потім, через тиждень, об’єднаємося.

Труба: Да, давайте таким чином.