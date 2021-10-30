Відео опублікували на YoyTube-каналі медіапроєкту Ukraїnеr.

В 17-хвилинному відеоролику автори розповідають історію української мови, що з нею відбувалось від початку її існування та “як вона сформувалася в ту, якою ми послуговуємося тепер”.

“Ми спробуємо пояснити, як, попри всі заборони, українська не те що не зникла, а й поширилася далеко за межі Європи та постійно зростає у вжитку в самій Україні”, – йдеться в описі відеоролику.

Керівник Ukraїnеr та письменник Богдан Логвиненко на своїй сторінці у Facebook розповів, що ідея таких пояснювальних матеріалів виникла в команди ще два роки тому.

“Ми в Ukrainer зрозуміли, що є суттєві пробіли в розумінні багатьох українських явищ. Почали з найскладніших — мова та література. Сьогодні вийшов один із найскладніших матеріалів, яким мав честь займатися у ролі одного з редакторів”, – пояснив він.

Крім цього, Логвиненко анонсував вихід відеоролика про українську літературу через два тижні. І повідомив, що будуть англомовні адаптації обох пояснювальних відео.