Про це повідомляє пресслужба поліції області.
Повідомлення про замінування приміщення телеканалу надійшло близько 19:00. На місце приїхали вибухотехніки, кінолог, рятувальники і слідчо-оперативна група, правоохоронці перевіряють інформацію. Станом на 20:07 вибухонебезпечних предметів е знайшли.
У поліції нагадали, що лжемінерам загрожує до шести років тюремного ув’язнення.
“Суспільне” повідомляє, що на телеканалі о 19:20 19 листопада мали пройти дебати між Олександром Сєнкевичем і Владиславом Чайкою, які боротимуться за пост мера Миколаєва у другому турі.
Чинний мер міста Олександр Сєнкевич заявив у Facebook, що дебати вирішили перенести на наступний день.
У першому турі на місцевих виборах в Миколаєві переміг Сєнкевич (партія Пропозиція) – він отримав 39% голосів виборців (38 654), його конкурент Владислав Чайка (Опозиційна платформа – За життя) – 29,3% (29 095). Другий тур виборів в Миколаєві пройде 22 листопада.
- В ефірі “Суспільне Львів” відбулися дебати між Андрієм Садовим та Олегом Синюткою. Політики кандидують на посаду голови Львівської ОТГ.