Невідомий повідомив у поліцію про мінування телеканалу "Суспільне Миколаїв", де мали відбутися дебати між кандидатами на посаду міського голови Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Повідомлення про замінування приміщення телеканалу надійшло близько 19:00. На місце приїхали вибухотехніки, кінолог, рятувальники і слідчо-оперативна група, правоохоронці перевіряють інформацію. Станом на 20:07 вибухонебезпечних предметів е знайшли.

У поліції нагадали, що лжемінерам загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

“Суспільне” повідомляє, що на телеканалі о 19:20 19 листопада мали пройти дебати між Олександром Сєнкевичем і Владиславом Чайкою, які боротимуться за пост мера Миколаєва у другому турі.

Чинний мер міста Олександр Сєнкевич заявив у Facebook, що дебати вирішили перенести на наступний день.

У першому турі на місцевих виборах в Миколаєві переміг Сєнкевич (партія Пропозиція) – він отримав 39% голосів виборців (38 654), його конкурент Владислав Чайка (Опозиційна платформа – За життя) – 29,3% (29 095). Другий тур виборів в Миколаєві пройде 22 листопада.