Про це йдеться у повідомленні пресслужбі Міністерства енергетики України.
Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, станом на сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії, маючи достатній резерв потужності.
Однак у Житомирській та Київській областях ймовірні нетривалі відімкнення електропостачання, пов’язані із ремонтними роботами.
Також повідомляється, що протягом останньої доби відновлено електропостачання постраждалих від російських обстрілів районів Запорізької і Дніпропетровської областей.
- 9 березня внаслідок чергового російського масованого удару була повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до МАГАТЕ та партнерів вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму.