Сьогодні, 15 березня, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів, із резервом потужності. Водночас нетривалі відключення можливі у декількох регіонах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужбі Міністерства енергетики України.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, станом на сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії, маючи достатній резерв потужності.

Однак у Житомирській та Київській областях ймовірні нетривалі відімкнення електропостачання, пов’язані із ремонтними роботами.

Також повідомляється, що протягом останньої доби відновлено електропостачання постраждалих від російських обстрілів районів Запорізької і Дніпропетровської областей.