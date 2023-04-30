Заступник міністра енергетики Фарід Сафаров попередив, що підвищення тарифів на електроенергію є неминучим, оскільки без цього підготувати українську енергосистему до зими буде неможливо.

Про це він заявив в етері телемарафону.

За словами Сафарова, будь-які рішення щодо підвищення тарифів є важкими та вимушеними.

Він додав, що на даний час уряд спільно з НКРЕКП опрацьовують питання щодо того, на скільки повинен зрости тариф.

“Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, оскільки інакше енергетика не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня”, – сказав замміністра.

Фарід Сафаров зазначив, що Україна отримує допомогу від міжнародних партнерів, аби відновити енергетику. Зокрема вже отримано 150 мільйонів євро від Євросоюзу та 200 мільйонів гранту від світового банку.

Водночас, додав Сафаров, навіть цих коштів недостатньо для відновлення.

Він також пояснив, що вразливі категорії населення отримуватимуть допомогу для сплати електроенергії. Джерелами цієї допомоги можуть стати надходження від експорту електроенергії та фінансова підтримка від союзників.

Однак на даний час кінцевого рішення щодо того, яким повинен бути новий тариф на електроенергію немає.