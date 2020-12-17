Про це повідомляє телеканал CNN.

“Міністр Бернхардт сьогодні (в середу, – ред.) дав позитивний результат на COVID-19. У даний час у нього немає симптомів, і він продовжить працювати від імені американського народу, поки знаходиться на ізоляції”, – сказав Ніколас Гудвін, прессекретар міністерства внутрішніх справ.

Бернхардта не було на засіданні кабінету міністрів з Трампом у середу.

Раніше COVID-19 виявили у міністра житлового будівництва і міського розвитку Бена Карсона – його госпіталізували. Позитивний тест виявився і у керівника президентської кампанії, голови адміністрації Трампа, декількох високопоставлених помічників по кампанії, у особистого адвоката Руді Джуліані і кількох високопоставлених помічників Білого дому. Президент, перша леді і два його сина також дали позитивний результат на COVID-19.