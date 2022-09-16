Пошкоджені під час боїв гаубиці Збройних сил України прямують до Литви для ремонту. Натомість Литва відправила українським захисникам бронетранспортери M113.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Литви у Twitter.

“Військова підтримка Литвою України продовжується. Гаубиці з бойовими ушкодженнями прямують до Литви, де ми організуємо їх ремонт. Водночас наші бронетранспортери М113 продовжують свій шлях на поле бою в Україні. Разом до перемоги”, – йдеться у повідомленні міноборони Литви.

Варто зазначити, що раніше вже повідомлялося, що Литва передасть Україні дві партії бронетранспортерів. За словами міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса, одна з них вже незабаром надійде в Україну.

Він не уточнив, яку саме бронетехніку буде передано та в якій кількості: “Уряд країни ухвалив рішення про відправлення в Україну двох партій бронетранспортерів. Одна з них надійде в Україну вже незабаром”, – сказав Габріелюс Ландсбергіс.

Новий пакет військової допомоги Литва анонсувала ще 30 липня, обіцяючи надати 10 бронетранспортерів М113, а також пакети вибухівки та димових шашок.

Ландсбергіс також відзначив успішний контрнаступ Збройних сил України і заявив про стурбованість звітом МАГАТЕ. За його словами, у Литві згодні з Україною, що єдиний спосіб вирішення ситуації на Запорізькій АЕС — це виведення російських військ з території станції. “Загроза на ЗАЕС — реальна”, — наголосив Ландсбергіс.