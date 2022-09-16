Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Литви у Twitter.
“Військова підтримка Литвою України продовжується. Гаубиці з бойовими ушкодженнями прямують до Литви, де ми організуємо їх ремонт. Водночас наші бронетранспортери М113 продовжують свій шлях на поле бою в Україні. Разом до перемоги”, – йдеться у повідомленні міноборони Литви.
Варто зазначити, що раніше вже повідомлялося, що Литва передасть Україні дві партії бронетранспортерів. За словами міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса, одна з них вже незабаром надійде в Україну.
Він не уточнив, яку саме бронетехніку буде передано та в якій кількості: “Уряд країни ухвалив рішення про відправлення в Україну двох партій бронетранспортерів. Одна з них надійде в Україну вже незабаром”, – сказав Габріелюс Ландсбергіс.
Новий пакет військової допомоги Литва анонсувала ще 30 липня, обіцяючи надати 10 бронетранспортерів М113, а також пакети вибухівки та димових шашок.
Ландсбергіс також відзначив успішний контрнаступ Збройних сил України і заявив про стурбованість звітом МАГАТЕ. За його словами, у Литві згодні з Україною, що єдиний спосіб вирішення ситуації на Запорізькій АЕС — це виведення російських військ з території станції. “Загроза на ЗАЕС — реальна”, — наголосив Ландсбергіс.
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