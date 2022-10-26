Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ українських військових на півдні сповільнився, однак крок за кроком звільнення території триває.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

За словами посадовця, наступ ЗСУ на південному напрямку триває, однак зараз він сповільнився через несприятливі погодні умови.

“Зараз деякі погодні умови, я маю на увазі дощ, сповільнюють нас. Але ми використовуємо тактику крок за кроком повертати наші села, метри і кілометри, і ми будемо продовжувати робити це”, – сказав Резніков.

Очільник Міноборони також прокоментував можливість вуличних боїв у Херсоні. На його думку, такий сценарій неможливий, адже ЗСУ контролюють всі мости через Дніпро, якими можуть відступити окупанти, тому росіяни не ризикнуть розпочати вуличні бої.

“Ми контролюємо всі мости через Дніпро, використовуючи такі американські комплекси, як-от HIMARS, а також інші РСЗВ, як-от M270, артилерію 155-мм калібру – все це сучасні системи стандарту НАТО, як-от M777 зі США. Для них залишатися в Херсоні – це реальний ризик, тому що в них не буде можливості втекти, як вони зробили на Харківському напрямку, наприклад в Ізюмі та інших містах”, – наголосив він.