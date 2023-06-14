Джерело: заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр
За даними Маляр, протягом минулої доби, 13 червня, Збройні сили України просунулись на таких напрямках як:
- Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м.
- На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.
Маляр додала, що ЗСУ рухаються в умовах надзвичайно жорстких боїв та наголосила, що ворог має перевагу в авіації та артилерії.
Також у Міноборони повідомили, що зараз тривають бої поблизу села Макарівка (Бердянський напрямок), а також у районах Новоданилівки та Новопокровська (Маріупольський напрямок).
Маляр також повідомила про втрати росіян під час контрнаступу ЗСУ. За її словами, лише напередодні окупанти втратили
– артилерійську батарею самохідних гармат
– 2 комплекси РЕБ
– зосередження автомобільної техніки (до 10 од.)
– радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби
– ЗРК
- 13 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українське військо просувається вперед, зміцнюючи позиції у своєму контрнаступі.