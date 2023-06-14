За інформацією Міністерства оборони України протягом минулої доби ЗСУ просунулись вперед на декількасот метрів на двох напрямках - Бахмутському та Запорізькому.

Джерело: заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр

За даними Маляр, протягом минулої доби, 13 червня, Збройні сили України просунулись на таких напрямках як:

Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м.

На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.

Маляр додала, що ЗСУ рухаються в умовах надзвичайно жорстких боїв та наголосила, що ворог має перевагу в авіації та артилерії.

Також у Міноборони повідомили, що зараз тривають бої поблизу села Макарівка (Бердянський напрямок), а також у районах Новоданилівки та Новопокровська (Маріупольський напрямок).

Маляр також повідомила про втрати росіян під час контрнаступу ЗСУ. За її словами, лише напередодні окупанти втратили

– артилерійську батарею самохідних гармат

– 2 комплекси РЕБ

– зосередження автомобільної техніки (до 10 од.)

– радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби

– ЗРК