Глава НАТО: Україна набирає обертів у контрнаступі

Джерело: SkyNews
Столтенберг зробив коротку заяву перед зустріччю з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Однак він додав, що контрнаступ Києва ще тільки починається.
НАТО готується до саміту лідерів у литовській столиці Вільнюсі, де очікується посилення підтримки України.
Зауважимо, раніше стало відомо, що країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, союзні країни вважають, що нагальним завданням зараз є забезпечити Україну допомогою для перемоги.
Тоді як заступник міністра оборони Володимир Гаврилов повідомив, що на Вільнюському саміті країни-члени НАТО нададуть Україні алгоритм вступу до Альянсу.
Нагадаємо, російські та українські сили повідомляють про інтенсивні бої у Донецькій та Запорізькій областях. Звіти від російських офіційних осіб зазначають, що українські війська досягли успіху на деяких ділянках фронту.
- Кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, сягнула 20. Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії – і це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом.
- Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що український контрнаступ проти російських окупаційних військ, який вже триває, може не стати визначальним для закінчення війни.
- Намагаючись сповільнити контрнаступ ЗСУ, росіяни підірвали дамбу на Донеччині.
- Українські сили досягли тактичних успіхів у Запорізькій області, де відбувається початковий етап контрнаступальних операцій.
- За даними Генерального штабу ЗСУ противник “продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати”.