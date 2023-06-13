Глава НАТО: Україна набирає обертів у контрнаступі

Джерело: SkyNews

Столтенберг зробив коротку заяву перед зустріччю з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Однак він додав, що контрнаступ Києва ще тільки починається.

НАТО готується до саміту лідерів у литовській столиці Вільнюсі, де очікується посилення підтримки України.

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Зауважимо, раніше стало відомо, що країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, союзні країни вважають, що нагальним завданням зараз є забезпечити Україну допомогою для перемоги.

Тоді як заступник міністра оборони Володимир Гаврилов повідомив, що на Вільнюському саміті країни-члени НАТО нададуть Україні алгоритм вступу до Альянсу.

Нагадаємо, російські та українські сили повідомляють про інтенсивні бої у Донецькій та Запорізькій областях. Звіти від російських офіційних осіб зазначають, що українські війська досягли успіху на деяких ділянках фронту.