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Глава НАТО: Україна набирає обертів у контрнаступі

13 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українське військо просувається вперед, зміцнюючи позиції у своєму контрнаступі.

Вівторок, 13 червня 2023, 23:09
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Джерело: SkyNews

Столтенберг зробив коротку заяву перед зустріччю з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Однак він додав, що контрнаступ Києва ще тільки починається.

НАТО готується до саміту лідерів у литовській столиці Вільнюсі, де очікується посилення підтримки України.

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Зауважимо, раніше стало відомо, що країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, союзні країни вважають, що нагальним завданням зараз є забезпечити Україну допомогою для перемоги.

Тоді як заступник міністра оборони Володимир Гаврилов повідомив, що на Вільнюському саміті країни-члени НАТО нададуть Україні алгоритм вступу до Альянсу.

Нагадаємо, російські та українські сили повідомляють про інтенсивні бої у Донецькій та Запорізькій областях. Звіти від російських офіційних осіб зазначають, що українські війська досягли успіху на деяких ділянках фронту.

Теги: військо, Генсек НАТО, контрнаступ, наступ ЗСУ, НАТО, оцінка сил, ситуація на фронті, Столтенберг

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