У Міністерстві оборони України розповіли, що на Сході зберігається важка ситуація. Зокрема у Соледарі "зараз дуже важко".

Про це повідомило Міноборони у Telegram.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, на деяких ділянках Донецької області Збройні сили України потрохи просуваються вперед, але на деяких наступає ворог. Серед росіян йде в атаку не лише регулярна армія, але й приватні військові компанії.

“Сконцентрували вони там чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт. Зараз дуже важко у Соледарі”, — зазначила вона.

Ганна Маляр додала, що на сьогодні велика частина армії — “це мобілізовані, тобто непрофесійні військові”.

“І ми, як морально доросле суспільство повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування військовими реаліями війни. Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети – зберегти державу і перемогти”, — резюмувала заступниця міністра.