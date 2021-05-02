Про це повідомляє білоруський портал TUT.by.

За словами мінчанки Наталії Сивцова-Седушкіной, силовики зупинили її, тому що на ній були шкарпетки “не того кольору”. Наталя каже, що її “підняли та понесли за кінотеатр – туди, де стояли автозаки”. Дівчина просила поставити її на ноги й запевняла, що вона піде сама і тікати не збирається.

“Я повернулася з суду і ввечері того ж дня, приблизно о 19:28, вирушила на водійські курси – вони починалися о 20:00. Тільки-но вийшла з арки будинку, як зі спини до мене підійшли четверо силовиків в балаклавах і чорному одязі. Напевно, я дійсно була досить помітною: білі куртка і кросівки, сині укорочені джинси й білі шкарпетки з червоною смугою виробництва Mark Formelle, які були видні наполовину. Але хіба це порушення? Я спокійно йшла, нікому не заважала і нікого не чіпала”, – розповіла Наталя.

Суд визнав її винною в адміністративному правопорушенні та призначив штраф 70 базових величин – 2030 білоруських рублів (22 000 грн).

Пізніше в міліції знову склали протокол, і суд через деякий час оштрафував її на 2320 білоруських рублів (близько 25 000 грн).

Довідка. Біло-червоно-білий прапор – символ білоруського протесту, який почався в серпні 2020 року після президентських виборів в країні. Він з’явився близько ста років тому і став символом білоруського національного руху з кінця XIX – початку ХХ століть. Також стяг був державним у Білорусі в період з 1991-го по 1995 рік. У січні цього року білоруська влада визнала біло-червоно-білий прапор екстремістським символом.