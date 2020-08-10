У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

Про це повідомила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чамаданова в своєму Telegram-акаунті.

“В ніч з 9 по 10 серпня 2020 року в країні було зафіксовано осередкові збори громадян в районі виборчих дільниць і на центральних площах у 33 населених пунктах. Всього по країні за участь в несанкціонованих масових заходах було затримано близько 3 тисяч чоловік”, – йдеться в повідомленні.

З них близько тисячі в Мінську і більше двох – в інших регіонах республіки.

Зазначається, що в результаті зіткнень постраждали понад 50 громадян, а також 39 співробітників міліції, деякі з них на даний момент госпіталізовані.

За словами Чамаданової, щодо порушників бойову зброю не застосовували. Загиблих немає.

Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.