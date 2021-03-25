Компанія Nestlé змінює рецептуру приготування вермішелі "Мівіна". Замість пальмового стеарину, який традиційно використовується у виробництві вермішелі швидкого приготування в різних країнах світу, при виробництві "Мівіни" будуть використовувати високоякісну українську соняшникову олію.

Про це пише портал MMR.

Зазначається, що Nestlé в Україні продовжує програму підтримки українських фермерів.

Компанія буде використовувати інгредієнти найвищої якості для виробництва вермішелі “Мівіна”, а саме – спеціальні сорти пшениці, спеції і соняшникову олію українського виробництва.

Перевагою нової рецептури для українців стане більш насичений смак готового продукту, а також зменшення на 80% кількості насичених жирів і на 20% загального рівня жирності продукту, що відповідає рекомендаціям ВООЗ.

Якісна соняшникова олія буде додаватися до вермішелі на етапі виробництва – а тому потреба в окремому пластиковому пакетику з маслом зникла. Це зробить приготування вермішелі ще більш зручним для споживачів, а з іншого – дозволить зменшити використання упаковки з пластику.

Відмова бренду від пакетиків з маслом дозволить зменшити використання пластику на 24,5 тонни на рік.

А ще зазначається, що до 2025 року упаковка всієї продукції Nestlé буде придатною для повторного використання або переробки.