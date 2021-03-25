Про це пише портал MMR.
Зазначається, що Nestlé в Україні продовжує програму підтримки українських фермерів.
Компанія буде використовувати інгредієнти найвищої якості для виробництва вермішелі “Мівіна”, а саме – спеціальні сорти пшениці, спеції і соняшникову олію українського виробництва.
Перевагою нової рецептури для українців стане більш насичений смак готового продукту, а також зменшення на 80% кількості насичених жирів і на 20% загального рівня жирності продукту, що відповідає рекомендаціям ВООЗ.
Якісна соняшникова олія буде додаватися до вермішелі на етапі виробництва – а тому потреба в окремому пластиковому пакетику з маслом зникла. Це зробить приготування вермішелі ще більш зручним для споживачів, а з іншого – дозволить зменшити використання упаковки з пластику.
Відмова бренду від пакетиків з маслом дозволить зменшити використання пластику на 24,5 тонни на рік.
А ще зазначається, що до 2025 року упаковка всієї продукції Nestlé буде придатною для повторного використання або переробки.
- Раніше повідомлялося, що корпорація Nestlé почне випускати свій перший веганський шоколад.