Про це повідомляє ресурс Android Police.

3-D тварини з’явилися в пошуку ще в 2019 році, і віртуальний звіринець постійно поповнюється новими екземплярами.

Google поки не показав усіх тварин, але користувачі вже можуть познайомитися з жирафом, коровою, кішкою, зеброю, свинею, бегемотом і чау-чау. Крім того, в пошуку є собаки порід: бігль, бульдог, доберман, коллі, коргі, пітбуль, такса, сибірський хаскі, чихуахуа та інші.

Також тварин можна віртуально погладити. Для цього потрібно ввести в пошук в мобільному додатку Google або Chrome назву тварини, прокрутити сторінку вниз і після зведення Вікіпедії натиснути “Дивитися в 3D”. Щоб побачити її поруч з собою, потрібно клікнути “Дивитися у себе” і налаштувати камеру.

Hip(po), hip(po), hooray! 🦛 There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap “View in 3D” to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z

— Google (@Google) December 11, 2020