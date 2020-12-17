Про це повідомляє ресурс Android Police.

3-D тварини з’явилися в пошуку ще в 2019 році, і віртуальний звіринець постійно поповнюється новими екземплярами.

Google поки не показав усіх тварин, але користувачі вже можуть познайомитися з жирафом, коровою, кішкою, зеброю, свинею, бегемотом і чау-чау. Крім того, в пошуку є собаки порід: бігль, бульдог, доберман, коллі, коргі, пітбуль, такса, сибірський хаскі, чихуахуа та інші.

Також тварин можна віртуально погладити. Для цього потрібно ввести в пошук в мобільному додатку Google або Chrome назву тварини, прокрутити сторінку вниз і після зведення Вікіпедії натиснути “Дивитися в 3D”. Щоб побачити її поруч з собою, потрібно клікнути “Дивитися у себе” і налаштувати камеру.

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