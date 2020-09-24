У мобільному застосунку "Дія" з'явиться електронне свідоцтво про народження дітей у віці до 14 років.

Про це поінформували в Міністерстві цифрової трансформації України.

Відповідну постанову Уряд ухвалив напередодні.

Досі свідоцтво про народження було лише в паперовому вигляді. Тепер документ також буде відображатися в мобільному додатку “Дія” у обох батьків. Разом зі свідоцтвом також буде відображатися і актуальна прописка дитини.

У міністерстві уточнили, що електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, як і паперове.

Кабмін визначив порядок замовлення, формування, пред’явлення та встановлення достовірності е-свідоцтва про народження. Передбачена можливість передачі цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.

Незабаром міністерство запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в додатку “Дія”.

Крім того, Кабмін прийняв рішення, що в цифрових паспортах в “Дії” відображатиметься актуальне місце проживання громадянина.

Так, після підключення населеного пункту до Реєстру територіальних громад можна буде підтвердити своє місце проживання, пред’явивши ID-карту або закордонний паспорт в “Дії”. У додатку відображатиметься зареєстроване місце проживання.

Наразі в мобільному застосунку “Дія” вже доступні: цифрові паспорти, студентський квиток, посвідчення водія, поліс цивільного автострахування та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Зараз Мінцифри тестує цифровий номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків), цифрову довідку для внутрішньо переміщених осіб і цифрове свідоцтво про народження дитини.