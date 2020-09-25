Тимчасово виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет повідомив, що заклади освіти можуть самі формувати графік освітнього процесу, в тому числі приймати рішення щодо канікул.

Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

“На сьогодні в компетенції закладів освіти є так звана спроможність формувати свій графік освітнього процесу. В залежності від того, в яку зону попадає – зелену, жовту , помаранчеву чи червону, попадає заклад освіти. Керівник закладу за погодженням з міським управлінням та засновником може погодити графік освітнього процесу, де можуть бути канікули, можуть бути різні форми організації, це можуть бути зміни на змішане навчання”, – пояснив Шкарлет.

(На відео з 8:54)