Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.
“На сьогодні в компетенції закладів освіти є так звана спроможність формувати свій графік освітнього процесу. В залежності від того, в яку зону попадає – зелену, жовту , помаранчеву чи червону, попадає заклад освіти. Керівник закладу за погодженням з міським управлінням та засновником може погодити графік освітнього процесу, де можуть бути канікули, можуть бути різні форми організації, це можуть бути зміни на змішане навчання”, – пояснив Шкарлет.
(На відео з 8:54)
- 1 вересня, після майже піврічної перерви, маленькі українці пішли до школи. Проте через епідемію коронавірусу в деяких регіонах продовжили канікули, в інших — дітей переводять на змішану форму навчання, а в частині регіонів — думають про вимушені канікули. #Букви розбиралися, скільки у цьому навчальному році відпочиватимуть школярі.