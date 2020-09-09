1 вересня, після майже піврічної перерви, маленькі українці пішли до школи. Проте через епідемію коронавірусу в деяких регіонах продовжили канікули, в інших — дітей переводять на змішану форму навчання, а в частині регіонів — думають про вимушені канікули.

#Букви розбиралися, скільки у цьому навчальному році відпочиватимуть школярі.

Коли почнуться канікули?

З 2015 року Міністерство освіти України надало право навчальним закладам самостійно визначати дати шкільних канікул. Але щоразу під час визначення цих дат школи мають враховувати, що загальна тривалість канікул упродовж року не повинна перевищувати 30 днів. Зазвичай, осінні й весняні канікули тривають по тижню, а зимові – два тижні.

Водночас Міносвіти може лише рекомендувати графік шкільного відпочинку, відповідно до якого пропонується визначити:

осінні канікули – з 26 жовтня по 1 листопада;

зимові канікули – з 25 грудня по 10 січня;

весняні канікули – з 22 березня по 28 березня;

літні канікули – з 1 червня по 31 серпня.

Додаткові вихідні

Окрім офіційних канікул, школярі матимуть ряд додаткових вихідних, які збігаються з офіційними державними святами.

Зокрема:

14 жовтня (середа) – День захисника України;

25 грудня (п’ятниця) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули);

8 березня (понеділок) – Міжнародний жіночий день;

1 травня (субота) – День праці (найімовірніше, що додатковим вихідним днем буде понеділок 3 травня);

2 та 3 травня (неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень;

9 травня (неділя) – День Перемоги (скоріше за все, вихідним днем буде понеділок 10 травня).

Додатково до цього, через місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня цього року, школярів можуть відправити на позапланові канікули.

Вимушені вихідні

Варто зазначити, що школярі також можуть мати вимушені вихідні.

У разі сильних морозів, які тримаються кілька днів, школи закривають для учнів. Зокрема, при -25 на вулиці — для початкової школи, при -28 – для середньої школи та при -30 – для учнів 10 та 11 класів.

Крім того, якщо в класах температура буде нижче 18 градусів, то проводити заняття заборонено.

Також під час масової захворюваності школярів може бути оголошено карантин.