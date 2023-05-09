У Москві під час урочистостей до Дня перемоги 9 травня не буде традиційної авіаційної частини параду. Це пояснили несприятливими погодними умовами.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання Интерфакс.

Спершу про скасування авіаційної частини параду у Москві та інших російських регіонах повідомили в етері пропагандистського телеканалу “Россия 24” у понеділок, 8 травня.

Головнокомандуючий сухопутних військ РФ генерал армії Олег Салюков підтвердив, що авіаційну частину параду було “скасовано через погоду”.

“У нас задіяно дев’ять аеродромів. Це тут здається, що погода більш-менш, вона може бути абсолютно іншою на аеродромах. Я думаю, те, що бачили, вже вражає”, – сказав Салюков.

За інформацією міноборони РФ, у військовому параді на Красній площі цьогоріч взяли участь 11 000 російських військовослужбовці, 131 одиниця сучасної військової техніки та історична техніка – радянський танк Т-34-85.

Авіаційна частина параду також не відбулась у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі.

Також У Ростові-на-Дону мав відбутися єдиний на півдні Росії повітряний парад, у якому очікували участі понад 40 екіпажів бойових літаків і вертольотів. Однак у пресслужбі Південного військового округу “Интерфаксу” повідомили, що повітряна частина параду в підсумку не відбулася, причину представник пресслужби не уточнив.