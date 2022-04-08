У селищі Мотижин (Київська область) поховали голову сільської ради Ольгу Сухенко. Її, разом із чоловіком та сином, вбили російські окупанти.

Про це повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар.

Токар розповів, що сьогодні, 8 квітня, у Мотижині поховали сільську голову Ольгу Сухенко, її чоловіка Ігоря Сухенка та сина Олександра Сухенка.

Усіх трьох закатували та вбили російські загарбники під час окупації Мотижина.

За словами Вадима Токара, попрощатись із сім’єю Сухенків прийшло 300 людей. Люди йшли за автомобілем, який віз труни з убитою родиною, та стояли навколішки біля дороги.

Як розповіли самі жителі Мотижина, сім’я Сухенків могла втекти з окупованого селища, проте вони залишились, щоб допомагати місцевим.

“Їх убили за нас”, – заявили односельці.