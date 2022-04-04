Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.
На одному з фото видно, що в одній могилі знаходилися дві жінки та чотири чоловіки. Їх вбили пострілами в потилицю.
“Російський фашизм. Село Мотижин. Дві жінки та четверо чоловіків. Розстріляні. Убиті пострілами у потилицю”, – написав він.
Інше закривавлене тіло напівголого чоловіка знайшли у каналізаційному люку. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко додав, що на цих фотографіях можуть бути староста Мотижина Ольга Сухенко, її чоловік Ігор та син Олександр. Родину викрали окупанти 23 березні й до 2 квітня їхня доля залишалася невідомою. Судячи з усього, їх усіх спочатку довго катували.
Проте здебільшого війська РФ залишали тіла вбитих лежати прямо на дорогах або біля стін будівель, де розстрілювали людей, незважаючи на стать і вік. Коли окупанти відступали, то замінували все, що тільки можливо: двері, автомобілі, дитячі майданчики, документи розстріляних українців тощо.
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- Як світ реагував на звірства російських військових у Бучі – сотні убитих, закатованих місцевих жителів, зґвалтованих жінок і дітей, убитих і спалених живцем тварин, читайте в матеріалі #Букв.
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- Також у російських ЗМІ почали відкрито закликати до етнічних чисток на території України. Вони закликають до масових репресій та називають українців “антиросійською конструкцією”.