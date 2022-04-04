У звільненому селі Мотижин, що у Київській області, виявили братську могилу мирних жителів. Російські військові зв'язували деяким полоненим руки і розстрілювали.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

На одному з фото видно, що в одній могилі знаходилися дві жінки та чотири чоловіки. Їх вбили пострілами в потилицю.

“Російський фашизм. Село Мотижин. Дві жінки та четверо чоловіків. Розстріляні. Убиті пострілами у потилицю”, – написав він.

Інше закривавлене тіло напівголого чоловіка знайшли у каналізаційному люку. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко додав, що на цих фотографіях можуть бути староста Мотижина Ольга Сухенко, її чоловік Ігор та син Олександр. Родину викрали окупанти 23 березні й до 2 квітня їхня доля залишалася невідомою. Судячи з усього, їх усіх спочатку довго катували.

Проте здебільшого війська РФ залишали тіла вбитих лежати прямо на дорогах або біля стін будівель, де розстрілювали людей, незважаючи на стать і вік. Коли окупанти відступали, то замінували все, що тільки можливо: двері, автомобілі, дитячі майданчики, документи розстріляних українців тощо.