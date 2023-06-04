Джерело: Міністерство охорони здоров’я.
Панічна атака (ПА) — різкий напад страху, який триває протягом кількох хвилин або довше. У нього є кілька симптомів:
- прискорене серцебиття;
- біль у грудях та схожі симптомами на серцевий напад;
- надмірне потовиділення;
- тремтіння, озноб або припливи жару;
- задишка та відчуття задухи;
- нудота та/або біль у животі;
- запаморочення;
- почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);
- страх втратити контроль, “збожеволіти” чи померти;
- окремі специфічними симптомами.
Що робити під час панічної атаки
Психологи радять “заземлитися” — поставити ступні на підлогу та відчути опору. Одна з популярних технік має назву “5–4–3–2–1”, коли людина під час нападу має назвати:
- 5 речей, які бачить (наприклад, ваші руки, стіл, небо).
- 4 речі, які відчуває фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).
- 3 речі, які чує (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).
- 2 речі, які відчуває на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).
- 1 річ, яку може відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).
#Букви наголошують, що людина, яка відчуває пригнічений стан протягом тривалого часу, може звернутися до психолога чи психотерапевта. Кваліфікований спеціаліст допоможе впоратися з великим спектром проблем та життєвих труднощів.
- Якщо під час ворожих обстрілів ви знаходитеся у наземній будівлі, де є ризик прямого влучання російського снаряда чи ракети, варто пам’ятати, що робити, якщо ви опинитеся під завалами.