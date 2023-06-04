У МОЗ України надали поради, як визначити панічну атаку та, що робити під час неї. За даними ВООЗ, минулого року близько 3,6% населення планети мало зафіксовані панічні розлади.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я.

Панічна атака (ПА) — різкий напад страху, який триває протягом кількох хвилин або довше. У нього є кілька симптомів:

прискорене серцебиття;

біль у грудях та схожі симптомами на серцевий напад;

надмірне потовиділення;

тремтіння, озноб або припливи жару;

задишка та відчуття задухи;

нудота та/або біль у животі;

запаморочення;

почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);

страх втратити контроль, “збожеволіти” чи померти;

окремі специфічними симптомами.

Що робити під час панічної атаки

Психологи радять “заземлитися” — поставити ступні на підлогу та відчути опору. Одна з популярних технік має назву “5–4–3–2–1”, коли людина під час нападу має назвати:

5 речей, які бачить (наприклад, ваші руки, стіл, небо).

4 речі, які відчуває фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).

3 речі, які чує (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).

2 речі, які відчуває на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).

1 річ, яку може відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).

#Букви наголошують, що людина, яка відчуває пригнічений стан протягом тривалого часу, може звернутися до психолога чи психотерапевта. Кваліфікований спеціаліст допоможе впоратися з великим спектром проблем та життєвих труднощів.