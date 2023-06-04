Джерело: Міністерство охорони здоров’я.

Панічна атака (ПА) — різкий напад страху, який триває протягом кількох хвилин або довше. У нього є кілька симптомів:

 

  • прискорене серцебиття;
  • біль у грудях та схожі симптомами на серцевий напад;
  • надмірне потовиділення;
  • тремтіння, озноб або припливи жару;
  • задишка та відчуття задухи;
  • нудота та/або біль у животі;
  • запаморочення;
  • почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);
  • страх втратити контроль, “збожеволіти” чи померти;
  • окремі специфічними симптомами.

Що робити під час панічної атаки

Психологи радять “заземлитися” — поставити ступні на підлогу та відчути опору. Одна з популярних технік має назву “5–4–3–2–1”, коли людина під час нападу має назвати:

  • 5 речей, які бачить (наприклад, ваші руки, стіл, небо).
  • 4 речі, які відчуває фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).
  • 3 речі, які чує (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).
  •  2 речі, які відчуває на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).
  • 1 річ, яку може відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).

#Букви наголошують, що людина, яка відчуває пригнічений стан протягом тривалого часу, може звернутися до психолога чи психотерапевта. Кваліфікований спеціаліст допоможе впоратися з великим спектром проблем та життєвих труднощів.