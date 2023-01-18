Якщо під час ворожих обстрілів ви знаходитеся у наземній будівлі, де є ризик прямого влучання російського снаряду чи ракети, варто пам'ятати, що робити, якщо ви опинетеся під завалами.

Відповідні рекомендації опублікувала пресслужба ДСНС у Facebook.

За словами рятувальників, намагайтеся кричати, подавати сигнали. У “хвилини тиші”, що влаштовують рятувальники аби почути людей, які опинилися під завалами, якомога голосніше кричіть та подавайте сигнали.

Також якщо поряд є мобільний телефон та зв’язок — зателефонуйте рідним або на номер 101, щоб повідомити, де перебуваєте. Якщо вас ніхто не чує — спершу оцініть обставини навколо.

Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо — одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, щоб підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.

Вкрай важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали довкола себе.

Якщо вам вдалося вибратися — огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу.

В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг — спробуйте загорнутися в нього).

Не використовуйте сірники чи запальнички — це може призвести до вибуху.

Якщо розумієте, що немає сил та можливості вибратися самотужки продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників. Якщо вас помітили, пам’ятайте, що потрібен час, щоби вас визволити. Спробуйте заспокоїтися і чекайте на допомогу.