Про це сказав очільник МОЗ Максим Степанов.
Міністр упевнений, що прийнята стратегія адаптивного карантину правильна і дозволить зробити все необхідне для того, щоб уникнути локдауну, який негативно вплине на економічну ситуацію в країні.
“З огляду на різні фактори, в тому числі економічні, повний локдаун … Ми повинні його максимально уникати”, – сказав Степанов.
Наприклад, він звернув увагу на те, що для бізнесу зараз вводять обмеження, але не закривають повністю. Зокрема, це стосується роботи закладів громадського харчування.
- Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.