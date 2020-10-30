У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що зроблять все можливе, щоб не допустити повторення повного локдауну через ситуацію з коронавірусом.

Про це сказав очільник МОЗ Максим Степанов.

Міністр упевнений, що прийнята стратегія адаптивного карантину правильна і дозволить зробити все необхідне для того, щоб уникнути локдауну, який негативно вплине на економічну ситуацію в країні.

“З огляду на різні фактори, в тому числі економічні, повний локдаун … Ми повинні його максимально уникати”, – сказав Степанов.

Наприклад, він звернув увагу на те, що для бізнесу зараз вводять обмеження, але не закривають повністю. Зокрема, це стосується роботи закладів громадського харчування.