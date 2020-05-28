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У МВС показали ділянки, де з 1 червня запрацює автофіксація порушень ПДР

З 1 червня в Україні запрацюють перші камери автоматичної фото- відеофіксації порушень правил дорожнього руху. В МВС показали ділянки, на яких встановлять камери.

Четвер, 28 травня 2020, 16:42

Ілюстративне фото

Карта опублікована на сайті відомства.

Перші 50 камер запрацюють у Києві та на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Фото: МВС

Надалі відеокамери поступово   встановлюватимуться по всій Україні.

Порушення

Спочатку фіксуватиметься лише  перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

Зокрема, порушенням вважається перевищення швидкісного режиму більш як на 20 км/год.

Штрафи

  • у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год але не більше ніж на 50 км/год штраф становитиме 255 грн;
  • при перевищенні швидкості руху більш як на 50 км/год – 510 грн.

Штраф зменшується на 50 %, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання відповідної постанови. Загальний термін сплати штрафу складає 30 днів.

При цьому, постанова може виноситися без участі особи, яка притягається до відповідальності, відправити її порушникові поштою потрібно протягом 3-х днів з дати винесення.

Терміни оскарження постанови становить 10 днів з дати набрання нею законної сили.

Теги: МВС, карта

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