За словами Олега Ніколенка, Україна закликає посилити зусилля з метою імплементації вимог резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ.

“Розраховуємо на подальші дієві та ефективні кроки держав-членів МАГАТЕ, а також генерального директора Гроссі, з метою протидії порушенню діючих норм ядерної та радіаційної безпеки з боку РФ, зокрема якнайшвидшої деокупації ЗАЕС”, — додали в МЗС.

Рафаель Гроссі раніше заявляв, що МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні. Делегація має намір запобігти ядерній аварії.

“Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, щоб надавати допомогу у гарантуванні ядерної безпеки”, — писав він.