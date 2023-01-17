Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
16 січня розпочався візит делегації МАГАТЕ на чолі із генеральним директором Рафаелем Гроссі до України. МЗС України привітало розвиток взаємодії з МАГАТЕ задля зменшення ядерних і радіологічних загроз, які викликані злочинними діями Росії.
За словами Олега Ніколенка, Україна закликає посилити зусилля з метою імплементації вимог резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ.
“Розраховуємо на подальші дієві та ефективні кроки держав-членів МАГАТЕ, а також генерального директора Гроссі, з метою протидії порушенню діючих норм ядерної та радіаційної безпеки з боку РФ, зокрема якнайшвидшої деокупації ЗАЕС”, — додали в МЗС.
Рафаель Гроссі раніше заявляв, що МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні. Делегація має намір запобігти ядерній аварії.
“Я пишаюся тим, що очолюю цю місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС країни, щоб надавати допомогу у гарантуванні ядерної безпеки”, — писав він.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що агентство сподівається досягти домовленості про створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції до кінця цього року.