Народний депутат України та ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков надіслав "Нафтогазу" запит щодо замовлення компанією 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200, для власного використання посадовцями "Нафтогазу". Однак у компанії відмовились назвати мету цього замовлення.

Про це Дмитро Разумков написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідь “Нафтогазу” на свій запит.

За словами нардепа, його депутатське звернення стосувалося того, що в “Нафтогазі” замовили для власного використання чиновниками 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200. Загальна вартість покупки – 950 тисяч євро.

Разумков наголосив, що відповідне замовлення “Нафтогаз” зробив у період повномасштабної війни, коли українські громадяни віддають останнє, аби допомгти ЗСУ та вимушеним переселенцям.

“А тут державна компанія, яка живе за гроші українців, розпоряджається українським газом та ще й просить додаткові гроші з держбюджету. Українці мають знати, навіщо витрачати такі гроші на елітні авто, правда ж? Відповідь і мені, і всім людям, ви можете почитати у листі нижче. Сподіваюся, що до опалювального сезону там готуються краще, ніж пишуть відписки”, – резюмував Разумков.

У відповіді “Нафтогазу” мовиться, що депутатські звернення повинні стосуватись здійснення депутатської діяльності, а запит щодо позашляховиків немає ніякого стосунку до розв’язання питань, пов’язаних діяльністю депутата.

У “Нафтогазі” також наголосили, що вони є окремим суб’єктом господарювання, а тому мають права самостійно та ьез обмежень здійснювати господарську діяльність, яка не суперечить законодавству.