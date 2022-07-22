Про це Дмитро Разумков написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідь “Нафтогазу” на свій запит.
За словами нардепа, його депутатське звернення стосувалося того, що в “Нафтогазі” замовили для власного використання чиновниками 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200. Загальна вартість покупки – 950 тисяч євро.
Разумков наголосив, що відповідне замовлення “Нафтогаз” зробив у період повномасштабної війни, коли українські громадяни віддають останнє, аби допомгти ЗСУ та вимушеним переселенцям.
“А тут державна компанія, яка живе за гроші українців, розпоряджається українським газом та ще й просить додаткові гроші з держбюджету. Українці мають знати, навіщо витрачати такі гроші на елітні авто, правда ж? Відповідь і мені, і всім людям, ви можете почитати у листі нижче. Сподіваюся, що до опалювального сезону там готуються краще, ніж пишуть відписки”, – резюмував Разумков.
У відповіді “Нафтогазу” мовиться, що депутатські звернення повинні стосуватись здійснення депутатської діяльності, а запит щодо позашляховиків немає ніякого стосунку до розв’язання питань, пов’язаних діяльністю депутата.
У “Нафтогазі” також наголосили, що вони є окремим суб’єктом господарювання, а тому мають права самостійно та ьез обмежень здійснювати господарську діяльність, яка не суперечить законодавству.
- Нагадаємо, народний депутат України від партії “Слуга народу”, член міжфракційної політичної групи “Розумна політика” Дмитро Разумков запропонував повернути журналістів до Верховної Ради, наголосивши, що медіа – це “четверта влада”. Своєю чергою, нардеп від партії “Слуга народу” Максим Бужанський виступив проти цієї ініціативи.