Про це повідомили на сайті NASA.
Запуск планують здійснити о 19:49 (01:49, 15 листопада по Києву).
Серед членів екіпажу Crew Dragon будуть астронавти NASA Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Соїча Ногучі.
Вони вирушать на МКС зі стартового комплексу 39A в центрі Кеннеді (Флорида).
Планується, що астронавти приєднаються до членів 64-ої експедиції на МКС у складі командира станції Сергія Рижикова, космонавта Сергія Кудь-Сверчкова і астронавтки NASA Кетлін Рубінс.
До слова, Crew-1 – одна з шести запланованих місій SpaceX по відправці людей до МКС в рамках програми Commercial Crew Program. Ця програма спрямована на підтримку комерційних компаній, що займаються розробкою космічного транспорту.
- Запуск місії NASA SpaceX Crew-1 на Міжнародну космічну станцію (МКС) відбудеться на початку-середині листопада, що дає SpaceX додатковий час для завершення тестування обладнання та аналізу даних.