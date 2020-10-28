В американському Національному управлінні з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) планують запустити другий екіпаж пілотованого космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію. Політ заплановано на 14 листопада.

Про це повідомили на сайті NASA.

Запуск планують здійснити о 19:49 (01:49, 15 листопада по Києву).

Серед членів екіпажу Crew Dragon будуть астронавти NASA Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Соїча Ногучі.

Вони вирушать на МКС зі стартового комплексу 39A в центрі Кеннеді (Флорида).

Планується, що астронавти приєднаються до членів 64-ої експедиції на МКС у складі командира станції Сергія Рижикова, космонавта Сергія Кудь-Сверчкова і астронавтки NASA Кетлін Рубінс.

До слова, Crew-1 – одна з шести запланованих місій SpaceX по відправці людей до МКС в рамках програми Commercial Crew Program. Ця програма спрямована на підтримку комерційних компаній, що займаються розробкою космічного транспорту.